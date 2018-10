Spettacolo a Ventotene, tre tartarughe marine liberate in mare a Calanave

Tre tartarughe provenienti dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Portici, Napoli, sono state liberate nella giornata di ieri, lunedì 9 ottobre, sulla spiaggia di Calanave a Ventotene. Uno spettacolo a cui hanno assistito molti isolani e tutti i bambini della scuola Altiero Spinelli.

Gli esemplari erano stati soccorsi in acqua tra Lazio e Campania e poi curati e riabilitati dagli specialisti del Centro Recupero. Dopo la grande attesa delusa di questa estate, quando le uove deposte sulla spiaggia non hanno dato più segni vitali, il Comune di Ventotene in collaborazione con l'area Marina Protetta e la Rete Regionale Tarta Lazio si è organizzata per realizzare questo evento.