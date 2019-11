Il saluto del Pd al vicequestore Tatarelli in partenza per la Questura di Milano

“Siamo grati al dottor Tatarelli per quanto ha fatto per la nostra comunità cittadina e provinciale e gli auguriamo il massimo per il suo futuro professionale”. Con queste parole il segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli saluta Cristiano Tatarelli che lascia Latina per andare a ricoprire il prestigioso incarico di vicequestore vicario a Milano.

“Questa nomina – sottolinea Moscardelli - è motivo di grande soddisfazione innanzitutto perché vengono premiate le qualità professionali di Tatarelli che ha lavorato al fianco del Questore Nicolò D’Angelo e successivamente di De Matteis in fasi importanti di contrasto alla criminalità organizzata nel nostro territorio. Anche a Latina i clan vennero colpiti duramente.

Nel salutare Cristiano Tatarelli – conclude il segretario provinciale del Pd - vogliamo rendere omaggio ai tanti esponenti delle forze dell’ordine che svolgono le loro funzioni con generosità e con professionalità a protezione dei cittadini e in difesa dello Stato e delle istituzioni democratiche che onorano con il loro esempio”.