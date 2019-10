Contrasto all’uso del telefono alla guida, controlli della polizia stradale: 50 le multe

Controlli straordinari della polizia stradale di Latina per le vie del capoluogo rivolti soprattutto al contratto dell’uso dei telefonini alla guida. I servizi sono scattati nella mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, e hanno visto gli operatori impegnati in borghese a bordo di autovetture con colori di serie

Numerose le persone controllate; sono stati 67 i verbali emessi, di cui 50 per uso del telefonino durante la guida. Tra i multati ci sono anche due autisti di autobus ed un autotrasportatore.

Altre 4 contravvenzione sono state elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza ai minori, una per mancata copertura assicurativa; altre due hanno riguardato sovraccarichi mentre quattro verbali sono stati emessi per mancata revisione dei veicoli .

I servizi straordinari di controllo contro l’uso dei telefonini durante la guida verranno effettuati anche nelle prossime settimane.