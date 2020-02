Tentato omicidio di un transessuale, condannato a sette anni di carcere

E’ stato condannato a sette anni di carcere il 26enne di nazionalità rumena responsabile del tentato omicidio di un trans avvenuto il 25 maggio dello scorso anno in un appartamento del capoluogo pontino.

Toader Clapton, che è tuttora detenuto, è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per rispondere della brutale aggressione ai danni di un 46enne accoltellato più volte. A chiamare i soccorsi quella sera era stata la stessa vittima quando ormai il suo aggressore era già scappato: i soccorritori lo avevano trovato a terra, seminudo, con evidenti ferite da taglio in una pozza di sangue. L’uomo aveva raccontato che Clapton si era presentato nel suo appartamento, in via Piave, chiedendo di consumare un rapporto sessuale invece avrebbe iniziato a colpirlo con un coltello da cucina ferendolo sulla schiena, al torace e sugli arti, tanto da fargli perdere i sensi. La vittima era stata trasportata prima al pronto soccorso del Santa Maria Goretti e poi trasferita al San Camillo di Roma. Le indagini per risalire all’autore del gesto erano state velocissime: a distanza di poche ore gli uomini della Squadra Mobile avevano rintracciato e arrestato il 24enne presso la stazione delle autolinee. A suo carico il coltello utilizzato per aggredire il trans e alcuni abiti sporchi di sangue ritrovati nella sua abitazione.

Questa mattina il processo con rito abbreviato su richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Adriana Anzeloni. Il pubblico ministero al termine della requisitoria ha chiesto una condanna a sette anni e due mesi, il gup al termine della camera di consiglio ha condannato Clapton, che è tuttora detenuto, a sette anni di carcere.