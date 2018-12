"No all’accorpamento”: termina l’occupazione degli studenti al Liceo Classico

E’ terminata l’occupazione del Liceo Classico da parte degli studenti. Nel pomeriggio di ieri i ragazzi hanno lasciato l’istituto di viale Mazzini e riconsegnato le chiavi della scuola alla dirigente.

L’evento in programma nella serata dell’Immacolata proprio nell’auditorium del Liceo, e che gli studenti con l’occupazione rischiavano di ostacolare, è stato il motivo che ha spinto i ragazzi a terminare questa forma di protesta.

L’occupazione era iniziata giovedì scorso come modo scelto dai ragazzi per ribadire la loro contrarietà all’ipotesi di accorpamento con l’istituto tecnico commerciale Vittorio Veneto e prevista nel piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Provincia e che ora deve essere passato al vaglio della Regione. Terminata l’occupazione i ragazzi non hanno comunque intenzione di fermare la loro protesta.