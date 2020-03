Terracina: danneggia il portone di casa della madre, poi lancia sassi contro i carabinieri

Intervento complicato per i carabinieri a Terracina dove hanno arrestato un uomo di 33 anni per violazione del provvedimento di avvicinamento alla casa familiare, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento.

I fatti sono accaduti qualche giorno fa. I militari dell’arma sono dovuti intervenire per placare il 33enne che, in stato di alterazione psicofisica, stava danneggiando il portone d’ingresso della casa della madre.

Non solo, ma l’uomo si è poi scagliato contro i militari, inveendo contro di loro, offendendone l’onore e il prestigio, lanciandogli contro dei sassi e opponendo loro, prima di essere immobilizzato, un’energica resistenza. Alla fine è stato bloccato e arrestato; al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la sua abitazione ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per oggi.