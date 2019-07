Terracina, candeggina al posto dell'acqua somministrata a due ragazzini in un camping

Bicchieri di acqua contenevano candeggina somministrati a due ragazzini minorenni ospiti di un camping. L'episodio risale a giovedì 25 luglio a Terracina e ieri i carabinieri della compagnia locale, in collaborazione con i militari del Nucleo antisofisticazione di Latina, a conclusione di una specifica attività investigativa, hanno identificato e denunciato a piede libero i due responsabili.

Le denunce sono scattate a carico di una donna di 32 anni tunisina, barista del camping, e di un uomo di 56 anni di Roma, proprietario della struttura ricettiva. La prima è stata denunciata in stato di libertà per avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, delitti colposi contro la salute e violazione della disciplina igienica sulla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande. Per quest'ultimo reato è stato denunciato anche il titolare del camping.

I carabiniieri della compagnia di Terracina erano intervenuti subito dopo i fatti, quando i minorenni a cui sono stati dati i bicchieri che contenevano della candeggina e non dell'acqua. Molta paura per i ragazzini, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma per fortuna nessuna grave conseguenza.