Terracina, ruba una valigia con 2mila euro e aggredisce il proprietario con calci e pugni

Minacce, furto e lesioni aggravate. Con queste accuse è stato denunciato a piede libro un cittadino indiano a Terracina. I carabinieri hanno accertato che l'uomo, di 33 anni, mentre era ospite nell'abitazione di un connazionale il 29 dicembre, aveva rubato una valigia che conteneva la somma di 2mila euro.

Il giorno successivo il 33enne, per non restituire la somma che aveva sottratto, ha aggredito il connazionale colpendolo con calci e pugni e minacciandolo con un coltello da cucina. La vittima nell'aggressione è rimasta ferita e ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.