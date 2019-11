Terracina allagata e il maltempo non dà tregua: domani scuole chiuse

Non dà tregua il maltempo che continua ad interessare anche la provincia pontina provocando danni e disagi. La situazione più critica nella giornata di oggi, 14 novembre, è stata a Terracina dove le abbondanti piogge hanno allagato e reso impraticabili molte strade della città. Decine sono stati gli interventi della protezione civile comunale per strade e abitazioni allagate e gli stessi volontari raccomandano alla popolazione di evitare spostamenti non necessari. La situazione è costantemente sotto controllo.

Ma il maltempo non accenna a fermarsi. Anche per la giornata di domani è stata infatti diramata una nuova allerta meteo per il Lazio e tutta la provincia pontina e, in previsione delle intense precipitazioni, proprio a Terracina il vicesindaco facente funzioni Roberta Tintari ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Un provvedimento reso necessario, come si legge nell'ordinanza, per le evidenti difficoltà di circolazione che potrebbero creare pericoli per la sicurezza delle persone del mezzi e per garantire una mobilità il più agevole possibile per i mezzi di soccorso eventualmente chiamati ad intervenire.

