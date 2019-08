Terracina, concerti ed eventi annullati: inadempienze degli organizzatori

Concerti e manifestazioni annullate a Terracina, l'ultimo previsto il 29 agosto dei Pink Floyd Legend “The Dark Side of the Moon (e prima ancora i Subsonica). Ora l'assessore al Turismo Barbara Cerilli fa chiarezza sull'accaduto. "Si è trattato - spiega - di eventi per la cui organizzazione le richieste o sono giunte al Comune ben al di sotto dei 30 giorni previsti dal regolamento comunale (in un caso) o erano completamente prive delle certificazioni che gli organizzatori sono tenuti a produrre per consentire la convocazione della commissione Pubblici Spettacoli, un organismo previsto dalla legge e composto, tra gli altri, dai vigili del fuoco e dalla Asl".

"Lo svolgimento di questo tipo di manifestazioni – prosegue l’assessore - è rigidamente subordinato al parere della Commissione che è chiamata ad esprimersi sulla sicurezza e che si riunisce quando si è in presenza di eventi che superano presumibilmente le 200 presenze. Tengo a sottolineare che gli uffici comunali e la sottoscritta hanno più volte rappresentato agli organizzatori questa inadempienza senza la quale è impossibile istruire la pratica. Gli annullamenti, quindi, non sono in alcun caso imputabili all’amministrazione comunale che si è trovata nella condizione di considerare irricevibili le istanze. Nel caso del concerto dei Subsonica, previsto per l’8 agosto e poi cancellato, il problema è stato di altra natura, comunque non riconducibile al Comune. Questo mio intervento – conclude Cerilli – ha il preciso scopo di evitare speculazioni di qualunque genere sul mancato svolgimento di manifestazioni sicuramente apprezzabili, ma per la cui realizzazione è necessario rispettare criteri inderogabili che mirano a garantire la sicurezza. L’invito che rivolgiamo a tutti coloro che si propongono di organizzare concerti o altri eventi con grande afflusso di pubblico è quello di presentare le istanze anche molto prima dei 30 giorni previsti al fine di poter garantire la predisposizione di tutte le misure necessarie per tempo e ovviare alle eventuali criticità”.

Gallery