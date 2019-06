Terracina, scoperti con eroina e anfetamine: arrestati in flagranza due pusher

Avevano eroina e anfetamine, oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e alla somma in contanti di 1.115 euro. Due uomini sono finiti in manette a Terracina nel corso di un blitz antidroga dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I due sono stati sorpresi in flagranza di reato con 58 grammi di eroina e 9 grammi di anfetamine.

La somma di denaro ritrovata dai carabinieri è evidentemente provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. I due arrestati, di 28 e 30 anni, entrambi di origini indiane ma domiciliati a Terracina, sono stati temporaneamente ristretti nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri.