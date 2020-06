Terracina, rubava energia elettrica dalla centralina dell'Enel: 44enne finisce agli arresti

Prendeva l'energia elettrica dalla centralina pubblica dell'Enel collegandosi direttamente attraverso un cavo sotterraneo dopo aver rimosso i sigilli ad alcuni locali adiacenti all'abitazione di cui era stato nominato custode. E' accaduto a Terracina, dove un 44enne del luogo è finito agli arresti per furto di energia elettrica e violazione di sigilli.

L'uomo è stato scoperto dai militari dell'aliquota radiomocile del Norm del compagnia di Terracina ed è stato arrestato in regime di domciliari in attesa del rito per direttissimo.