Terracina, insegue una ragazza mentre torna a casa e la aggredisce: in manette per violenza sessuale

Tornava verso casa dopo una serata trascorsa con un'amica, stava attraversando le vie del centro di Terracina per rientrare nella sua abitazione quando si è accorta di essere seguita da un uomo. Era il 3 giungo scorso, ore 23, e le strade a quell'ora non erano particolarmente affollate. La vittima, una 22enne del posto, non poteva presagire il pericolo.

L'uomo che la seguiva, un 19enne originario di Sabaudia, ha continuato a seguirla per le stradine e, vedendola svoltare, ha indossato con freddezza il casco che aveva in mano e l'ha raggiunta e bloccata. Per impedire ogni sua reazione l'ha scaraventata a terra provocandole lesioni personali e l'ha aggredita con lo scopo di violentarla. Le grida della giovane vittima hanno però attirato l'attenzione di un passante che ha avvertito immediatamente il 113.

Le indagini avviate nell’immediatezza dei fatti sono proseguite con metodi tradizionali e tecnici da parte degli agenti della squadra anticrimine del commissariato locale. Gli investigatori, raccolta la denuncia della vittima, hanno passato al setaccio i tabulati telefonici, gli estratti dai circuiti di videosorveglianza pubblici e privati e le dichiarazioni di un testimone. In pochi giorni si è arrivati dunque all’identikit del violentatore che è stato monitorato per prevenire eventuali ulteriori violenze fino al provvedimento di arresto emesso dal procuratore aggiunto della Procura di Latina Carlo Lasperanza

Gli agenti hanno eseguito il fermo ed operato una perquisizione che ha permesso di scoprire e sequestrare altri elementi a supporto dell'indagine. In manette è finito M.G., 19enne accusato del reato di violenza sessuale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere a Latina.