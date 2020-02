Terracina, scoperto cadavere in un terreno agricolo a Borgo Hermada: disposta l'autopsia

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, in un terreno agricolo di Borgo Hermada, a Terracina, nei pressi di un'ex azienda agricola. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ed è possibile che si trovasse nel campo da diversi giorni. Da un primo esame esterno non ci sarebbero segni di violenza e la morte potrebbe essere legata a cause naturali, dovuta con ogni probabilità a un malore.

Nel corso della giornata i carabinieri sono riusciuti a identificare la persona deceduta. Si tratta di un cittadino di nazionalità indiana di 34 anni residente a San Felice Circeo, un bracciante attualmente senza occupazione fissa. Sul caso la Procura ha aperto un'incheiesta e sul corpo verrà effettuata un'autopsia.