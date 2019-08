Terracina: cadavere di un uomo affiora nelle acque del canale

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, 23 agosto, nel territorio di Terracina. Il corpo si trovava in un canale lungo la via Appia. La zona interessata è quella in cui si trova il vecchio distaccamento dei vigili del fuoco. A notare il cadavere è stato un automobilista di passaggio.

Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri della compagnia di Terracina e una squadra di vigili del fuoco che ha recuperato il corpo. In corso le operazioni di identificazione.