Terracina, passaggio di consegne all'ufficio marittimo: al comando arriva Emilia Denaro

Passaggio di consegne al comando dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina. Giovedì 30 maggio, alle 11, presso Largo delle Capitanerie di porto, la cerimonia ufficiale. Il tenente di vascello Alessandro Poerio, alla guida del comando dal maggio del 2017, dopo due anni cederà la guida al tenente di vascello Emilia Denaro, originaria di civitavecchia e proveniente, come ultimo incarico, da Roma - Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto.

Numerose sono state le attività portate avanti dall'ufficio circondariale marittimo di Terracina: dal soccorso e salvaguardia della vita umana in mare alla sicurezza della navigazione alla tutela dell'ambiente marino e costiero e delle risorse ittiche fino alle attività di polizia giudiziaria. Importati sono state poi le collaborazioni con gli enti territoriali, le scuole e le associazioni di categoria, in particolar modo in materia ambientale e nell'opera di sensibilizzazione alla cultura e al rispetto del mare.

Il comandante Poerio dal 1° giugno presterà servizio a Roma presso il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto.