Terracina, scoperto un canile abusivo: 200 cani e gatti maltrattati

In un'area di un ettaro un canile senza nessuna autorizzazione sanitarie e urbanistiche, con strutture adibite al ricovero di cani e gatti. E' quanto hanno scoperto a Terracina, in prossimità della Migliara 57, i carabinieri della stazione forestale insieme al personale del servizio veterinario della Asl.

All'interno è stata accertata la presenza di 200 animali, circa 150 cani e 50 gatti, alcuni dei quali in pessime condizioni di salute. L'intera area è stata sequestrata insieme agli animali, che sono stati affidati al servizio competente del Comune di Terracina, sotto la vigilanza sanitaria del servizio veterinari della Asl. Il gestore della struttura è stato segnalato all'autorità giudiziaria per gestione di canile privato in assenza di autorizzazioni sanitarie e contestuale maltrattamento di animali, oltre alle violazioni di caratterre urbanistico e nella gestione dei rifiuti.