Caporalato a Terracina: arrestato un imprenditore agricolo | IL VIDEO

Un arresto per caporalato a Terracina: l’operazione nella serata di ieri, venerdì 11 ottobre, della polizia. Ad essere arrestato un imprenditore agricolo di 35 anni, Alessandro Gargiulo. Le indagini degli uomini del locale Commissariato hanno permesso di scoprire le condizioni lavorative degradanti a cui venivano sottoposti i braccianti agricoli a cui venivano corrisposte retribuzioni difformi dalla normativa. Non solo ma come hanno riferito anche dalla Questura, i lavoratori venivano “ripetutamente minacciati” dal 35enne che “utilizzava armi da fuoco esplodendo colpi” al loro indirizzo per “sponarli ad accelerare” il lavoro. Le indagini sono scaturite dalla segnalazione di cinque braccianti di origini indiane. Il blitz in seguito all’ultimo episodio violento.