Maxi confisca di beni ai clan rom: l'operazione arriva anche a Terracina

Un patrimonio del valore di 1,3 milioni di euro è stato confiscato alle famiglie del clan De Silvio-Spada dalla Guardia di Finanza di Frosinone. Si tratta in particolare di tre ville, 12 veicoli, alcuni dei quali di lusso, e poi conti correnti, unità immobiliari e terreni ubicati nelle città di Frosinone, Ferentino e anche Terracina.

Come riporta Frosinone Today, l'attività è coronamento della precedente operazione "Life Rocking" condotta dagli stessi investigatori nel 2012, quando vennero arrestati i componenti delle due famiglie rom e i loro fiancheggiatori, considerati responsabili di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare crack che vedeva come acquirenti molti giovani della provincia ciociara. Il provvedimento di confisca è stato eseguito dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, a seguito di un'articolata attività investigativa di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e a conclusione di accertamenti sotto il profilo economico-finanziario, eseguendo un provvedimento del Tribunale di Frosinone con il quale è stata disposta la confisca dei beni e di ingenti risorse finanziarie e l'applicazione di sette misure di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nei confronti di altrettanti esponenti del clan-

Le investigazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sono state condotte attraverso mirati accertamenti bancari e patrimoniali che hanno permesso di ricostruire l'evoluzione dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare acquisito nel corso dell'ultimo ventennio. Tutte le risorse finanziarie e i beni immobili erano stati già sottoposti a sequestro di prevenzione nel luglio dello scorso anno dalle Fiamme Gialle. Il tribunale di Frosinone, a maggio del 2016, aveva condannato sette componenti delle due famiglie per i reati di traffico e spaccio di droga, riconoscendo per quattro di loro l'associazione a delinquere.