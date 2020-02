Terracina, blitz antidroga nelle scuole e nei parchi pubblici: sequestrate dosi di hashish

Servizi di controllo a tappeto da parte del commissariato di polizia di Terracina per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole. Questa mattina, 3 febbraio, sono stati controllati alcuni istituti superiori di Terracina, estendendo poi le verifiche anche nell'area delle ex autolinee di piazza Orfeo Palmacci e in diversi parchi pubblici che erano stati, negli ultimi tempi, segnalati dai cittadini. I controlli hanno consentito di scoprire e sequestrare diverse dosi di hashish.

Nel corso del fine settimana appena concluso la Questura di Latina e l'Arma dei carabinieri hanno effettuato, sempre a Terracina, un servizio di controllo straordinario del territorio concentrato soprattutto nelle ore serali e nei luoghi della movida frequentati dai giovani. Nel corso del servizio sono state presidiate le strade principali, le piazze del comune e la zona del litorale, dove sono stati controllati anche diversi avventori dei locali pubblici. I controlli hanno permesso di identificare oltre 70 persone e di ferare 50 veicoli. Quattro le contestazioni per violazioni al codice della strada, delle quali una per guida senza patente.

I servizi saranno ripetuti nelle prossime settimane