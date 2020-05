Speronato in bicicletta e rapinato: bottino mille euro. Due denunce a Terracina

Avevano avvicinato un connazionale e con l'auto lo avevano urtato mentre era in bicicletta, facendolo cadere a terra. Tutto per sottrargli il denaro. Il bottino della rapina ai danni di un indiano di 33 anni era di mille euro. L'episodio è avvenuto a Terracina, in località San Vito, lo scorso 4 maggio.

I carabinieri della stazione locale hanno fatto scattare le indagini e sono riusciti ad individuare e a denunciare i due responsabili. Si tratta di due cittadini indiani, di 26 e 28 anni, ora deferiti a piede libero per il reato di rapina. La vittima, nel violento urto con l'auto, era caduta dalla bicicletta ed era rimasta ferita.