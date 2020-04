Debito per una prestazione sessuale: aggredito e rapinato un giovane di Terracina. Denunciata una coppia

Si sono presentati in casa di un giovane con il pretesto di riscuotere un credito vantato dalla donna per una prestazione sessuale. Ma una volta all'interno dell'abitazione hanno minacciato e aggredito con violenza la vittima impossessandosi del suo telefono cellulare.

La storia arriva da Terracina dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato all'autorità giudiziaria una coppia di giovani di 28 e 29 anni che si erano presentati appunto in casa del ragazzo la sera del 15 marzo scorso. I due pretendevano del denaro come corrispettivo di una presetazione sessuale concessa dalla donna, ma poi hanno aggredito il giovane, lo hanno rapinato del suo telefono cellulare e si sono poi dileguati. I carabinieri, dopo mirate indagini, sono riusciti a rintracciare i due e a denunciarli per i reati di rapina in concorso e minacce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.