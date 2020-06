Trovato con una bicicletta elettrica rubata del valore di 1500 euro: un uomo denunciato a Terracina

Un 40enne è stato denunciato in stato di libertà a Terracina per il reato di ricettazione. Si tratta di un uomo di origine indiana, che è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile in possesso di una bicicletta elettrica risultata rubata.

Il furto, secondo quanto accertato dai militari, era stato perpetrato nella giornata del 21 giugno proprio a Terracina. La bici, del valore di 1.500 euro, è stata prontamente recuperata e riconsegnata al proprietaria che ne aveva denunciato il furto.