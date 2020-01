Guerra sui decibel nel residence sul lungomare, processo per disturbo della quiete pubblica

Pensavano di trovare la tranquillità nella loro villetta del condominio Lido Azzurro sul lungomare di Terracina lontana da locali e zone della movida che durante la stagione estiva in località turistiche diventano inevitabilmente rumorosi ma la casa attigua alla loro è diventata la location per eventi musicali e danzanti a volume altissimo che si protraevano fino all’alba.

La querelle è iniziata nel giugno 2017 con una serie di richieste di intervento dei carabinieri che sono arrivati sul posto in piena notte ma la musica e il chiasso assordante sono durati per tutta l’estate. In una occasione la villetta ha addirittura ospitato una cena di matrimonio con "musica a livelli insopportabili per tutto il vicinato". Così la situazione è stata formalizzata con una denuncia da parte della coppia residente a Frosinone ed è andata avanti con l’apertura di un fascicolo nel quale risulta indagato per disturbo delle occupazioni e della quiete delle persone il titolare dell’attività di intrattenimento.

Ieri mattina il giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Molfese era chiamato a decidere sull’opposizione ad una richiesta di archiviazione fatta dal pubblico ministero e al termine della camera di consiglio ha disposto l’imputazione coatta: la Procura dovrà quindi procedere alla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato.