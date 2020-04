Fermati in auto e trovati con un panetto di hashish: arrestati due giovanissimi a Gaeta

Due arresti a Gaeta da parte dei carabinieri della tenenza locale nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio. Ai domiciliari sono finiti due ragazzi di 23 anni. Entrambi sono stati fermati dai militari e sottoposti a una perquisizione personale e veicolare e trovati in possesso di droga.

I due avevano in auto un panetto di hashish e alcune dosi già suddivise della stessa sostanza, per un totale di 176 grammi di stupefacente. La droga è stata sequestrata e per i due è scattato l'arresto in regime di domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.