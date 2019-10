Terracina, identifica ladri di una bicicletta: minore costretto a consegnare 4mila euro

Erano stati riconosciuti come autori di un furto di una bicicletta avvenuto a Terracina. A identificarli era stato un minorenne, poi vessato dal gruppo di ladri e costretto a consegnare ai malviventi la somma di 4mila euro come "indennizzo".

Dopo un'attività investigativa i carabinieri della compagnia di Terracina sono riusciti però a chiudere il cerchio e denunciare cinque persone. Si tratta di quattro marocchini di 19, 22, 26 e 53 anni e di un 27enne italiano, tutti residenti in città. Per loro l'accusa è di estorsione e furto aggravato in concorso.