Evade dai domiciliari a Terracina per tornare a Frosinone: arrestato dai carabinieri

Era ai domiciliari a Terracina, ma è uscito senza autorizzazione per tornare a Frosinone, suo comune di residenza. Protagonista un uomo di 39 anni che, come scrive FrosinoneToday, non solo è stato arrestato ma è stato anche sanzionato per aver violato le disposizioni contenute dei Dpcm in materia di contenimento del coronavirus.

L’uomo, residente nel capoluogo ciociaro ma domiciliato a Terracina, infatti, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella località sul litorale pontino, non curante di tutto, ha lasciato il luogo di detenzione per tornare a Frosinone. In zona Scalo è stato sorpreso dai carabinieri alla guida di un’utilitaria. E’ stato arrestato per evasione e sanzionato amministrativamente per “violazione delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.