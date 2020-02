Terracina, valigia abbandonata in strada: scatta l'allarme bomba ma dentro c'erano abiti

Una valigia abbandonata in strada ha fatto scattare l'allarme questa mattina a Terracina nel timore che si trattasse di una bomba. E' accaduto in via Bocchi. Alcuni passanti si sono accorti della presenza di un grande trolley lungo la strada appoggiato all'esterno di una recinzione. I cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine e la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco. Carabinieri e polizia hanno transennato la strada ed è stato necessario richiedere l'intervento degli artificieri per scongiurare ogni possibile rischio.

L'allarme è poi rientrato dopo i primi accurati controlli. All'interno della valigia c'erano infatti soltanto dei panni vecchi. La strada è stata dunque riapertura regolarmente.