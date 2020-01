Terracina, rigenerazione urbana per l'ex Villaggio dei pescatori: in arrivo il maxi finanziamento

Un importante finanziamento arriva a Terracina a favore dell'Ater per la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana molto atteso sul territorio. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd Enrico Forte dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale della determinazione riferita a uno specifico avviso pubblico a cui l'Ater della provincia di Latina ha risposto proponendo il progetto di rigenerazione urbana.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 7 milioni di euro, con un finanziamento regionale di 4,9 milioni e un cofinanziamento di 2,1. "I lavori riguardano il comune di Terracina - spiega il consigliere Forte - in particolare la demolizione e ricostruzione di due fabbricati, per un totale di 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel cosiddetto "ex Villaggio dei pescatori" la cui costruzione risale al 1948".