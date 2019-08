Terracina, furti in serie di biciclette: bloccato dalla polizia prima dell’ennesimo colpo

Un uomo di 38 anni di origini tunisine è stato denunciato dalla polizia a Terracina perché ritenuto responsabile di una serie di furti di biciclette a pedalata assistita, avvenuti recentemente, nel periodo di Ferragosto, nel centro cittadino.

Nei giorni scorsi il 38enne, domiciliato a Fondi, è stato fermato dagli agenti mentre, spiegano dalla Questura, era pronto a commettere l’ennesimo colpo. E’ stato infatti notato mentre sul lungomare si aggirava con fare sospetto, probabilmente pronto ad agire.

Già in passato il Commissariato di Terracina aveva denunciato l’uomo per lo stesso reato e nella circostanza gli era stato notificato un foglio di via con divieto di ritorno dal Comune di Terracina. Incurante del divieto di ritorno tuttora in atto, il 38enne da qualche giorno aveva ripreso a “colpire” in città. Nel corso della perquisizione gli agenti lo hanno trovato in possesso anche di un quantitativo di hashish poi sequestrato.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per il reato di furto e per inosservanza ai provvedimento dell’Autorità e segnalato alla Prefettura come assuntore per lo stupefacente di cui è stato trovato in possesso. Sono in corso accertamenti per verificare la permanenza di titoli in suo possesso per permanere sul territorio nazionale. La Squadra Anticrimine invece prosegue nelle indagini finalizzate all’individuazione di eventuali complici e dei ricettatori degli oggetti rubati.