Terracina, si aggirano vicino a negozi ed abitazioni: in quattro fermati e controllati

Attività di contrasto ai furti da parte della polizia. I controlli sono scattati in particolare nella zona di Terracina. Gli agenti del locale Commissariato, spiegano dalla Questura, “costantemente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario”.

I controlli straordinari del territorio hanno visto anche l’intervento delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” di Roma. Controlli che hanno portato i primi frutti.

Nei giorni scorsi una ragazza romena 35enne residente nella provincia di Napoli, prima, e tre ragazzi, rispettivamente due 22enni di Latina ed un 20enne di Pontecorvo (FR), poi, in diverse circostanze sono stati sorpresi dagli agenti mentre erano intenti a girovagare con insistenza nei pressi di alcune abitazioni ed esercizi commerciali.

Sottoposti ad accertamenti e alla specifica richiesta da parte dei poliziotti non sono stati in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. “In considerazione delle risultanze emerse e dei pregiudizi penali a loro carico, peraltro con precedenti specifici per reati contro il patrimonio”, sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con il divieto di ritorno nel comune di Terracina per anni tre.

I controlli in città

Nella serata di ieri, venerdì 20 settembre, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” di Rom, insieme ai colleghi delle volanti del Commissariato hanno effettuato dei controlli nelle zone di maggiore degrado urbano; sono state controllate 150 persone, 50 autoveicoli, nonché numerosi pregiudicati che sono ristretti agli arresti domiciliari per vari reati.

L’attività per la prevenzione del crimine e la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti, fanno sapere dalla Questura, continuerà anche nelle prossime settimane.