Terracina: forza e ruba in un’auto, scoperto aggredisce e spintona il proprietario

Scoperto a rubare in un’auto, si scaglia contro il proprietario per non perdere la refurtiva e riuscire a fuggire. Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Terracina. Nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini degli stessi carabinieri. I fatti risalgono al 29 ottobre scorso: il giovane, secondo quanto ricostruito, dopo aver forzato lo sportello di un'auto aveva rubato un portafogli che era all’interno. Sorpreso dal proprietario si è scagliato contro di lui spintonandolo pesantemente per assicurarsi la refurtiva e la fuga.

Arrestato ieri per rapina impropria, al termine delle formalità di rito è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.