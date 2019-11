Terracina, ruba una bicicletta in un condominio: sorpreso dai carabinieri

Si è introdotto in un'abitazione e ha rubato una bicicletta ma è stato sorpreso e arrestato. E' accaduto a Terracina, dove in manette è finito un uomo di 57 anni senza fissa dimora. Il ladro è stato fermato dai carabinieri della stazione locale poco dopo aver portato via una bicicletta da un condominio.

La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata però prontamente recuperata dai militari e restituita al proprietario. Concluse le formalità di rito, il 57enne è stato ristretto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.