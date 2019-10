Terracina, entra nel cortile di una casa e ruba una bici: preso e arrestato

Si è introdotti all'interno del giardino di un'abitazione privata, a Terracina, ha rubato una bicicletta e poi è fuggito. Il malvivente è stato bloccato poco dopo ancora in sella alla bici oggetto di furto. Si tratta di un 27enne che aveva già alle spalle numerosi furti analoghi e che è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto, dopo il rito direttissimo in tribunale, alla misura cautelare dell'obbligo di firma.

La scena del furto era stata notata da un cittadino che era affacciato al balcone del suo appartamento e che, nell'immediatezza, aveva cercato di inseguire il ladro e poi aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La bicicletta rubata è stata restituita al proprietario.

Già nei mesi precedenti gli agenti del commissariato di Terracina avevano denunciato in stato di libertà un altro soggetto, cittadino di nazionalità tunisina, K.H. di anni 38, pluripregiudicato, che si era specializzato nei furti dei mezzi a due ruote; il bottino erano infatti le biciclette, lasciate incustodite dai proprietari. Nel corso delle indagini era stato accertato che le biciclette di scarso valore venivano vendute a poche decine di euro agli stranieri, mentre quelle di valore elevato e professionali venivano dirottate nella provincia di Caserta. Con un provvedimento del 12 ottobre scorso il cittadino era stato espulso dal territorio nazionale.