Terracina, furto in chiesa: rubata la corona del Rosario sulla statua della Madonna

Furto in chiesa a Terracina. I carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una donna di 49 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la 49enne nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, approfittando dell’orario di apertura della chiesa del Santissimo Salvatore, dopo aver danneggiato alcune piante dell’altare si è impossessata della corona del Rosario in argento e zirconi esposta sulla statua della Madonna.

Fortunatamente i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva, per un valore di 5mila euro, restituita poi al parroco. La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.