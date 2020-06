Terracina, gas metano gratis per le proprie abitazioni: due denunciati per furto aggravato

Attingevano regolarmente alla rete del gas metano dopo aver manomesso i contatori delle rispettive abitazioni. E' successo a Terracina dove i carabinieri dell'Arma locale, dopo aver indagato, sono riusciti a identificare e a denunciare in stato di libertà due cittadini.

Si tratta di un un uomo di 65 anni e di un 60enne, entrambi del posto, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Come è stato accertato dai militari infatti per diverso tempo i due si erano allacciati in modo abusivo alla rete rubando gas che utilizzavano per le rispettive case.