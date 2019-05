Terracina, svaligia una casa del residence Lido di Enea ma viene scoperto: ladro in manette

E' stato sorpreso dai carabinieri dopo aver commeso un furto in un'abitazione del residence Lido di Enea, a Terracina. I carabinieri del Norm della compagnia locale hanno arrestato sabato sera, in flagranza di reato, Mohamed D., cittadino di 26 anni originario del Marocco.

L'uomo si era introdotto all'interno dell'appartamento del residence privato dopo aver forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, ha fatto razzia. Il ladro è riuscito a portare via dall'abitazione una telecamera Sanyo, una borsa da donna Louis Vuitton, tre marsupi in pelle, oggetti in oro, superalcolici e perfino alcuni generi alimentari. Poco dopo però è stato sorpreso dai militari e la refurtiva è stata restituita al proprietario. L'uomo è finito agli arresti ed è stato ristretto nelle camere di sicurezza. Nelle prossime ore sarà processato per direttissima.