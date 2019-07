Terracina, brutta sorpresa al lido: rubate le pedane per l'accesso al mare dei disabili

Brutta sorpresa a Terracina, dove nella notte sono state rubate le pedane per l'accesso al mare dei disabili. La passerella era stata posizionata sull'arenile, all'alteza della Pro Infantia, ed era in fase di allestimento.

“Un gesto infame ad opera di persone, se così si possono chiamare, vigliacche e prive di qualunque sensibilità”. Con queste parole il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Roberta Tintari commenta il grave episodio. “L’Azienda Speciale sta allestendo un arenile comunale attrezzato che consenta anche ai ragazzi disabili di raggiungere la riva del mare e fruire della spiaggia in maniera più agevole - spiega ancora il vicesindaco - La dotazione dell’arenile prevede una sedia da mare job e un’area coperta per ripararsi dal sole, mentre abbiamo provveduto a stipulare una convenzione con uno stabilimento adiacente per altri servizi. Ma evidentemente per qualcuno la solidarietà è un sentimento del tutto sconosciuto o indifferente e non ha voluto perdere occasione per mostrare a tutti la propria inciviltà”.

L’assessore al Demanio Gianni Percoco aggiunge che “chi ha rubato queste pedane deve solo provare vergogna. Si tratta di personaggi che non sanno dove sia di casa la dignità. L’allestimento della spiaggia era in fase di ultimazione e si attendevano le ultime autorizzazioni. Questo episodio, purtroppo, causerà lo slittamento dell’apertura perchè l’Azienda dovrà provvedere all’acquisto di nuove pedane per la passerella, ma si cercherà di fare più in fretta possibile perchè non è giusto che chi ha già seri problemi patisca ulteriormente per l’indegnità di qualche miserabile che ha voluto sporcare l’immagine della nostra comunità”.