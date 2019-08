Terracina, ruba due televisori e li rivende: denunciati ladro e ricettatore

Aveva rubato due televisori led da 40 pollici, asportati da un supermercato di Terracina in due diversi momenti, rispettivamente il 17 e il 21 agosto del 2018. La merce rubata era poi finita nelle mani di un altro uomo. Le indagini dei carabinieri della compagnia locale hanno consentito di identificare e denunciare all'autorità giudiziaria entrambi i soggetti.

Si tratta in particolare di un 45enne di Terracina e di un 55enne marocchino. Il primo, individuato come responsabile materiale dei due furti, è accusato di furto e ricettazione. Il secondo è accusato invece di ricettazione per esssere stato sorpreso con entrambi gli apparecchi che il 45enne gli aveva venduto. La refurtiva è stata recuperata e i due uomini sono stati denunciati a piede libero.