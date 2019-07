Terracina, 26enne esce da casa e scompare: ricerche in corso di polizia e protezione civile

Un giovane di 26 anni è scomparso a Terracina da ieri pomeriggio, 2 luglio. Si tratta di Giuseppe Recchia, che si è allontanato dalla casa dei genitori senza un apparente motivo senza più dare notizie di sé. Dopo una notte trascorsa senza notizie del giovane, la famiglia ha dato l'allarme alla polizia, che si sta occupando delle ricerche.

In queste ore sta circolando anche sui social l'appello dei genitori per ritrovarlo. Il ragazzo è andato via da casa intorno alle 16,30. E' uscito senza documenti e senza cellulare, indossava un cappellino nero e una polo marrone chiaro, un bermuda gridio e scarpe bianche.

Per il caso si è mobilitata anche la protezione civile del Comune di Terracina, che ha avviato le ricerche a Campo Soriano e Santo Stefano. Alle 13 però le ricerche sono state sospese in questa zona e si stanno battendo altre aree fuori Terracina.