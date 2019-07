Terracina: scomparso da giorni, il 26enne Giuseppe è tornato a casa

Era scomparso da casa nel pomeriggio del 2 luglio, senza più dare notizie di sé alla famiglia. Ma la vicenda di Giuseppe Recchia, 26enne di Terracina, si è conclusa per fortuna con un lieto fine. Il giovane, come hanno scritto alcuni parenti attraverso le pagine Facebook, è tornato spontanemente a casa questa mattina, 5 luglio.

La sua scomparsa aveva tenuto per giorni con il fiato sospeso la famiglia e un'intera comunità che si era mobilitata per le ricerche. Oltre alle forze dell'ordine si erano mobilitati anche i volontati della protezione civile di Terracina, che avevano concentrato le ricerche in alcune zone del territorio e poi le avevano estese fuori comune.

Ieri un altro appello disperato della mamma di Giuseppe era comparso sui social. La donna chiedeva aiuto anche a Roma, perché di solitp il figlio frequentava la Capitale. Questa mattina però la sorpresa.