Terracina, identificato l'uomo morto nel canale: è un bracciante agricolo di 41 anni

E' stato identificato l'uomo trovato senza vita nel canale Linea, a Terracina, venerdì scorso. Il cadavere era affiorato dalle acque del canale lungo l'Appia ed era stato notato dall'autista di un mezzo pubblico che si trovava a percorrere la strada. Si tratta di un uomo di 41 anni di nazionalità indiana, Singh P., domiciliato a Fondi, bracciante agricolo della zona.

Ieri è stato effettuato l'esame delle impronte che ha consentito l'identificazione, insieme a un esame autopsico che ha escluso l'ipotesi di una morte violenta. E' possibile quindi che l'uomo sia morto in seguito a un malore. Nessuno aveva denunciato la sua scomparsa, così come accaduto per un altro cittadino indiano di 33 anni, il cui corpo era stato trovato, lo scorso giugno, nel canale Mortacino, sempre a Terracina.

Proseguono al momento le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.