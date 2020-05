Incendio a Terracina: le fiamme divampano in un campeggio, intervengono i vigili del fuoco

Incendio in un campeggio nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, a Terracina: in seguito alle segnalazioni in via Badino sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30; dalle informazioni a disposizione, le fiamme hanno interessato un modulo abitativo coinvolgendo anche la veranda. Massiccio impiego di uomini e mezzi da parte dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio: in supporto della squadra di Terracina è stato necessario anche l'impiego di due autobotti da Latina.

Domate le fiamme è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri per stabilire le case del rogo che al momento sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

