Terracina, torna l'incubo incendi: rogo in collina. In azione elicottero e canadair

Incendio a Terracina questo pomeriggio, 2 luglio, in località La Ciana. Il personale operativo dei vigili del fuoco è intervenuto in seguito a numerose segnalazioni per un rogo in una zona montuosa.

Le fiamme, alimentate dal vento forte, hanno coinvolto diversi ettari di macchia mediterranea. In supporto alle due squadre provenienti da Terracina e da Fondi è intervenuto anche il personale della protezione civile della Regione Lazio e un funzionario dei vigili del fuoco.

Il rogo ha interessato una zona particolarmente impervia e proprio per questo si è resa necessaria anche l'azione di un canadair della flotta aerea e un elicottero della Protezione civile regionale per evitare il propagarsi delle fiamme. L'intervento, iniziato nel primo pomeriggio è durato diverse ore. Non si registrano persone coinvolte.

