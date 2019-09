"Ridateci il treno": un incontro per la riapertura della linea Terracina- Fossanova

Oltre un centinaio di cittadini si sono riuniti ieri, 21 settembre, nell'area della stazione ferroviaria di Terracina per un incontro, organizzato dal gruppo Litorale Pontino, sulle prospettive di riapertura della linea. Uno striscione preparato da Wwf Terracina, "Ridateci il treno - Manca dal 2012", è stato esposto nelle diverse piazze ella città. "Un modo per comunicare - spiegano gli organizzatori - che si ricomincia a sperare nella riapertura della tratta ferroviaria".

Nella giornata di sabato 21 settembre si è poi tenuta una conferenza stampa all'aperto proprio nell'area della stazione. Presenti all'incontro anche l'assessore del Comune di Terracina Emanuela Zappone e la consigliera regionale Gaia Pernarella che hanno fatto il punto della situazione alla luce di alcuni finanziamenti regionali e statali previsti per il ripristino della linea.

Ci sono infatti 4 milioni della Regione Lazio destinati alla messa in sicurezza di Monte Cucca, il cui procedimento amministrativo è stato affidato al Comune di Terracina. "Per questo procedimento - chiarisce il Wwf - l'Ufficio tecnico sta terminando la raccolta dei pareri dei diversi enti interessati, per poi procedere alla gara d'appalto. Espletata questa fase, si procederà all'utilizzo dei 6 milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il ripristino della ferrovia".

