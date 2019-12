Terracina, lavori sulle strade: divieto di transito e sosta tra Appia e via Olmata

Partiranno mercoledì 11 dicembre gli interventi di rifacimento del manto stradale a Terracina. I lavori riguarderanno la via Appia, all'altezza dell'intersezione con via Olmata. Proprio dalla giornata di mercoledì sarà istituito il divieto di transito e sosta in via Olmata e via della Stazione fino al termine dei lavori. L’assessorato e il dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Terracina rendono noto dunque che un tratto dell'Appia e di via Olmata subiranno variazioni della regolamentazione del traffico.

Più precisamente dalla mezzanotte di mercoledì 11 dicembre fino al termine dei lavori e comunque dall’apposizione di relativa segnaletica stradale mobile, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Olmata e via della Stazione. Dalle 5 dello stesso giorno, verranno istituiti il divieto di transito in via Olmata (con esclusione dei cittadini residenti nel tratto di strada interessato dai lavori) e il senso unico alternato previa apposizione di sistema semaforico mobile. Si consiglia di valutare percorsi alternativi per evitare possibili disagi nella circolazione.