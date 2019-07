Terracina, finalmente i lavori su via Lungo Sisto. Comune: “Conclusi in una settimana”

Sono iniziati a Terracina i lavori su via Lungo Sisto. A darne comunicazione la stessa Amministrazione. “Sembrava un traguardo che non dovesse mai arrivare, ma alla fine ce l’abbiamo fatta” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Caringi in riferimento agli interventi di riasfaltatura della Lungo Sisto, una strada con un fondo fortemente rovinato che ha causato notevoli disagi e inconvenienti agli automobilisti, soprattutto ai residenti.

“É stato più complicato del previsto, soprattutto per quanto riguarda la burocrazia. Ora la strada verrà sistemata e sarà finalmente degna di questo nome. Siamo molto dispiaciuti per i disagi che i residenti hanno dovuto sopportare, ma il nostro impegno è stato massimo per arrivare il prima possibile ad una soluzione. La prolungata chiusura della Pontina, per i tragici fatti che conosciamo, e la conseguente deviazione del traffico sulla Lungo Sisto, ha notevolmente peggiorato la situazione e accelerato il processo di ammaloramento della sede stradale.

I lavori interessano circa 1,5 km, hanno un costo di 100 mila euro e prevedono anche un allargamento della carreggiata. Dopo un primo sopralluogo gli uffici hanno valutato l'opportunità di ampliare l'intervento di messa in sicurezza prelevando parte dei fondi del ribasso d'asta proprio per fare in modo che le lavorazioni potessero mettere in sicurezza tutto il tratto ammalorato. Ricordo – conclude Caringi – che è stata da poco sistemata anche la Lestra Mattoni, altra strada che ha visto peggiorare la sua condizione dopo le vicende della Pontina”.

“Ho sentito la responsabilità di volere farmi carico di una situazione oggettivamente complicata, come è giusto che faccia chi ha ricevuto il mandato elettivo dai cittadini - ha sottolineato invece consigliere comunale Maurizio Casabona, presidente della Commissione Lavori Pubblici e residente nella zona -. Mi sono interessato affinché si giungesse ad un progetto idoneo per le esigenze di quella strada e oggi esprimo la soddisfazione di essere finalmente arrivati a risolvere il problema, senza dimenticare i lunghi mesi di gravi difficoltà. L’intervento si concluderà in una settimana con grande sollievo da parte di tutti.

Sono veramente tante strade del territorio comunale versavano in condizioni di precarietà assoluta, in particolare quelle delle periferie, zone verso le quali rivolgo la mia particolare attenzione, così come accaduto anche per la Lestra Mattoni. I lavori eseguiti sono stati molti e altrettanti devono essere ancora realizzati. Quando vivi in una zona che patisce disagi come questi e tutti i giorni ti trovi a doverti confrontare con le legittime rimostranze dei residenti, vorresti avere una bacchetta magica per risolvere i problemi. Siamo però dotati di perseveranza e animati da forte impegno. Ringrazio il settore dei Lavori Pubblici per essersi adoperato con grande serietà. Abbiamo reso un servizio ai cittadini, certamente dovuto, ma altrettanto voluto e sudato”.