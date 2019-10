Terracina, un uomo picchiato a sangue: un arresto e due denunce

Violenta lite a Terracina, finita con un arresto. Gli agenti del commissariato sono intervenuti nei giorni scorsi in via Traiano dove era stato segnalato un litigio che coinvolgeva più persone. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una persona spalleggiata da due donne che picchiava a sangue un uomo.

L'aggressore è stato immediatamente bloccato, l'uomo, completamente fuori di sé, si è scagliato anche contro gli agenti ed è stato poi arrestato per lesioni aggravate da futili motivi e resistenza a pubblico ufficiale. Il malvivente, condotto negli uffici del commissariato di via Petrarca, è stato identificato e dopo le formalità di rito trasferito in carcere a Latina. Si tratta di un uomo di 62 anni, S.P., pregiudicato con precedenti specifici. Ieri, 15 ottobre, l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo e il giudice ha applicato la misura degli arresti domiciliari.

Le due donne coinvolte nella lite sono state invece denunciate in stato di libertà per concorso nel reato di lesioni personali.