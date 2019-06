Terracina, andava in giro con un machete: scoperto e denunciato

E' stato fermato per un controllo e trovato in possesso di un machete di 40 centimetri. E' accaduto oggi, 17 giugno, a Terracina. Un 41enne originario del Bangladesh ma domiciliato a Terracina è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Quando i militari hanno scoperto il machete l'uomo non ha saputo giustificare il motivo del posseso.

A suo carico è scattata quindi una denuncia per porto abusivo di arma bianca, che è stata poi sottoposta a sequestro.