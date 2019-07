Terracina, maltempo: barca a vela rovesciata e un kite in difficoltà. Salvati tre uomini in mare

Una giornata di lavoro intenso per gli uomini della Guardia Costiera di Terracina a causa dell'improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia pontina, con forti raffiche di vento e mare grosso. Nel primo pomeriggio è arrivata la prima richiesta di soccorso in mare, inoltrata dalla Capitaneria di porto di Gaeta, per un kite surfista in difficoltà che si trovava a circa 300 metri dalla costa in zona Fondi. L'uomo, che non riusciva più a manovrare il kite a causa della rottura della vela, è stato soccorso.

Poco dopo una seconda segnalazione in mare per una barca a vela completamente rovesciata e due velisti di 30 anni in balìa delle onde. A bordo della motovedetta Cp 834 gli uomini della Guardia costiera hanno dunque raggiunto e salvato anche i due naufraghi.

Risolti entrambi i soccorsi senza gravi conseguenze, l'Ufficio circondariale marittimo di Terracina ha contattato tutti i circoli velici e le darsene del circondario marittimo consigliando di rinforzare gli ormeggi e sconsigliare altre uscite in mare.